T.C. BAKIRKÖY 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/255 Esas

DAVACI : BAŞAK SARI

DAVALILAR : 1- ABDUHBASIT IBRAHEEM H ALHILAL ABDULBASIT IBRAHEEM H ALHILAL

2- JALİL JAMİLZADA JALİL JAMİLZADA

3- KAZHAL DEHGHANİ ZANGENEH KAZHAN DEHGHANİ ZANGENEH

Davacı tarafından aleyhinize açılan İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Çınar Mah.382 Ada 43 parsel, Kınalı (B) Blok 123 nolu bağımsız bölümün tapu kaydının her türlü takyidattan ari olarak davacı adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup , bilirkişi kök raporunda özetle; dava konusu dairenin içinde bulunduğu Kınalı B blokta inşai faaliyetlerin tamamlanmış, oturumun başlamış olduğu, dairenin kabası ve ince işleri tamamlanmış şekilde davacıya fiili teslimin yapılmış olduğu, kat irtifakının kurulmuş olduğu, dava konusu bağımsız bölümün tapu tescilinin mümkün olduğu, davaya konu dairenin 28.01.2020 dava tarihi itibariyle harca esas değerinin 420.000,00 TL kadar olabileceği belirtilmiştir.

Mahkememiz duruşması 23/01/2024 günü saat: 11:15'e bırakılmış olup, davaya karşı cevaplarınızı ve rapora karşı itirazlarınızı 2 hafta içerisinde sunabileceğiniz, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi kök raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.