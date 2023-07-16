T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/248

KARAR NO : 2023/320

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin 25/05/2023 tarihli 2022/248 E., 2023/320 K sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 191/1 maddesi gereğince takdiren5 YIL HAPİSCEZASI İLE ile cezalandırılan Ali ve Gülen oğlu,25/07/1981 Aybastı doğumlu, CELAL ER' e 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.13/07/2023