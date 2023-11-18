T.C. BAKIRKÖY 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Kasım 2023 / 00:01

Sayı : 2022/400 Esas

Ordu ili, Altınordu ilçesi, Alembey mah/köyü, 20 Cilt, 8 Aile sıra no, 62 sırada nüfusa kayıtlı Emin ve Fatma evladı 14/06/1963 doğumlu MURAT KIRCA'dan en son 1992 yılında haber alındığını ve bu tarihten itibaren haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen MURAT KIRCA hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 14.Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/400 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen duyurulur. 03/02/2023