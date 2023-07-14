T.C.BAKIRKÖY 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı :2022/33 Esas 28/06/2022

Konu : İlan

İLAN

Muris Trabzon ili, Of ilçesi, Gürpınar Mah/Köyü, C:50, H:180, BSN:7 de nüfusa kayıtlı 01/03/1932 doğumlu AYŞE KIROĞLU'nun annesi FUSKU'nun mirasçılarına ulaşılamadığından, TMK'nun 501 ve 594 maddeleri uyarınca muris AYŞE KIROĞLU'nun annesi FUSKU'nun mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 14. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/33 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği ilanen duyurulur.