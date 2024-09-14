T.C. Bakırköy 15. Asliye Ceza Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 14 Eylül 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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DOSYA NO : 2022/518 Esas

KARAR NO : 2024/416

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/05/2024 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mahmod ve Muna oğlu, 01/01/1992 doğumlu, FARES MELHEM hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat KAnununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPILAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içerinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12.09.2024

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