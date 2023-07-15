T.C. BAKIRKÖY 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2018/393 Esas

KARAR NO : 2023/124

Celil ve İnayet oğlu, 04.01.1982 İstanbul Doğumlu, (TC.25046427178) sanık EYÜP BOZLAK hakkındaki Mahkememizin 14.03.2023 tarihli 2018/393 esas 2023/124 karar sayılı dosyasında sanık EYÜP BOZLAK hakkında Beraat kararı verildiği, kararın tüm çabalara rağmen sanğa tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı anlaşıldığından;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE ve Genel İnternet Haber Sitesinde YAYINLATTIRILMASINA-

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.13/07/2023