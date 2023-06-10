T.C.BAKIRKÖY 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : E.63320696-2021/667-Ceza Dava Dosyası 07.06.2023

Konu :

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 11/05/2023 tarih, 2021/667 esas, 2023/349 Karar sayılı ilamı ile Hulam ve Fatıma oğlu, 1985 Afganistan doğumlu Nasib SAHRAYİ hakkında Tehditve Cinsel Taciz suçundan BERAATİNE karar verildiği, Verilen bu karar sanığın yokluğunda verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur