T.C. Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.63320696-2021/691-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 01/10/2024 tarih, 2021/691 esas, 2024/618 Karar sayılı ilamı ile sanık Selim Sırrı CAFEROĞLU hakkında beraat kararı verilmiş olup verilen karar müşteki Abdujalıl ve Kurbanay kızı, 06/10/1979 Özbekistan doğumlu Dılnoza TURABOEVA'nın yokluğunda verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTELERİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceğive ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.