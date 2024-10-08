T.C. Bakırköy 18. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 08 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/322 Esas

İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Bahçelievler Mah/Köy, C:7, H:960, Bsn:4'de nüfusa kayıtlı Hasan Hüseyin ve Hatun evladı 20/04/1972 doğumlu Murat Güreli'den 1991 tarihinden beri haber alınamadığından bahisle gaipliğine karar verilmesi istenen Murat GÜRELİ hakkında bilgisi bulunan kişilerin, iş bu ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre zarfında mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veyahut öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin düşeceği; ilandan sonuç alınamadığı ve gaipliğine karar verilecek kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılacağı, gaipliği talep edilen Murat Güreli hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 18. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/322 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. 20/09/2024