T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2023/127 Esas

KARAR NO : 2023/300

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı mahkememiz dava dosyasında Sanık İsa DÜNDAR hakkında 21/09/2023 tarihli ilam ile Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağmasuçundan BERAAT kararı verilmiş olup, dosyada katılan sıfatı ile bulunan 15440055824 T.C. kimlik numaralı, Reşat ve Revzete oğlu, 08/04/1993 Fatih doğumlu KEREM KOÇAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 08/11/2023