T.C. Bakırköy 19. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 1. İlan
Yayın Tarihi:
T.C. BAKIRKÖY 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1. İLAN
Sayı: 2024/271 Esas
Konu: Gaiplik
EKREM KAYA'nın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen CASİM KAYA'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26/09/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 22201883084
ADI SOYADI : CASİM KAYA
BABA ADI : CASİM
ANA ADI : ZELİHA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1930
DOĞUM YERİ : NİZİP
#ilangovtr BASIN NO: ILN02112837