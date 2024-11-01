T.C. Bakırköy 19. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden 1. İlan

Yayın Tarihi:

T.C. BAKIRKÖY 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1. İLAN

Sayı: 2024/271 Esas

Konu: Gaiplik

EKREM KAYA'nın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen CASİM KAYA'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26/09/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 22201883084

ADI SOYADI : CASİM KAYA

BABA ADI : CASİM

ANA ADI : ZELİHA

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1930

DOĞUM YERİ : NİZİP

#ilangovtr BASIN NO: ILN02112837