T.C. BAKIRKÖY 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 06 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2018/1398 Esas

DAVALI : SEBAHAT BAŞ -Mahmut ve Ayşe 'den olma, 1949 doğumlu.

Davacı Tülin Mazlumoğlu Kestane tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adınıza tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü 09/10/2023 saat 10:35 'teduruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda davaya devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzereİLANENtebliğ olunur. 19/06/2023