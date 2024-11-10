T.C. Bakırköy 20. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 10 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/193 Esas

Konu: İlan hk.

"4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi gereğincegaipliğine karar verilmesi istenen AHMET ve HÜSNİYE'den olma 02/01/1959 tarihli KONYA doğumlu, 45088268416 TC kimlik numaralı RAMAZAN ULUĞ isimli kişinin kendisinden haber alınamadığı bildirilmekte olup; bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, adı geçen kişinin ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veya öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin konusuz kalacağı, ilandan sonuç alınamaması halinde ise belirtilen süre sonunda ilgili kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi sonuç doğuracağı hususu ilan olunur.