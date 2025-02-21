T.C. Bakırköy 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nden
T.C. BAKIRKÖY 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
Esas No : 2022/667
Karar No: 2024/672
Kasten Yaralama suçundan Subhi ve Zeyneb oğlu 01/01/1995 Halep doğumlu, sanık MUHAMMED HALİL,
Hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, 28/11/2024 tarih 2022/667 Esas,2024/672 Karar sayılı ilamı ileTCK' nun 86/1 maddesi uyarınca,4 YIL 2 AY hapiscezasıile cezalandırılmasınadair sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen adresine tebligat çıkarılmış ancak sanığa ulaşılamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE YEREL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02176675