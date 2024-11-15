T.C. Bakırköy 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2024/398

Karar No: 2024/482

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Ahmet ve Nilüfer oğlu 01/09/1980 Afyonkarahisardoğumlu, sanık Mustafa DİKYAMAÇ,

Hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda,16/09/2024 tarih ve 2024/398 esas 2024/482 Karar sayılı ilamı ileTCK' nun 125/1-2, 125/4maddesi uyarınca verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen adresine tebligat çıkarılmış ancak sanığa ulaşılamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE VE YEREL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.