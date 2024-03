T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2021/320 Esas

KARAR NO : 2023/87

Sayın FATMA FİSUN ÇINAR'A;

Mahkememizden verilen davacı Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş ile davalılar Evrim Çınar ve Fatma Fisun Çınar olan tasarrufun iptali davası 19/09/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile

"Her ne kadar mahkememizin 2021/320-2023/87 E.K sayılı kararı ile Bahçelievler Yenibosna'da bulunan 8154 parsel, 3 nolu bağımsız bölüme ilişkin İstanbul 32.icra Dairesinin 2015/7539 esas sayılı takip dosyası üzerinden başlatılan takip alacak ve ferileriyle sınırlı olmak üzere tasarrufun iptaline karar verildiği ancak işbu karar sonrasında davadan feragata dair davacı vekilince 04/08/2023 tarihli feragat dilekçesi verildiği anlaşılmakla davanın feragat nedeniyle REDDİNE" karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 15 + 7 gün olmak üzere 22 gün verildiği ilanen tebliğ olunur.28/02/2024