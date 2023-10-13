T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

Sayı :2022/163

Mahkememizin 12/10/2022 tarihli gerekçeli karar ile;Davacı, BİLENT TAŞDEMİR ile Davalı, HAN ORGANİZASYON TURİZM VE SERVİS TAŞIMACILIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Araç Mülkiyetinin Tesbiti ve Tescili davası nedeniyle; Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle: Mülkiyeti müvekkiline ait olan 34 PIG 19 plakalı araçla müvekkilinin davalı tüzel kişilik bünyesinde şoför olarak çalıştığını UKOME'nin çeşitli tarihlerde aldığı kararlarla şahısların bireysel olarak taşımacılık ve servis hizmeti vermelerinin yasaklanmış olması nedeniyle müvekkilinin ve benzer durumda ki kişilerin iş yapamaz hale geldiğini bu nedenle şirket yetkilileri tarafından söz konusu aracın mülkiyetinin şirket üzerine devredilmesi halinde çalışılabileceğinin ifade edilmesi sonucunda inançlı temlik sözleşmesi ile söz konusu aracın mülkiyetinin davalıya devredildiği ancak bu dönemde araç üzerine pek çok haciz şerhinin geldiği bu nedenle aracın bağlanıp cebri icra yoluyla satılması riskinin oluştuğunu sonuç olarak söz konusu aracın mülkiyetinin davacıya ait olduğunun tespitine ve takyidatlardan ari bir şekilde tescilkararı verilmesi talep ve dava olunmuştur.

"Dava konusu edilen 34 PIG 19 plakalı aracın mülkiyetinin dosyada bulunan inanç sözleşmesi gereğince mülkiyetinin davacıya ait olduğunun tespitine, Tescil işlemi idari bir işlem olduğundan bu konudaki talebin mülkiyetin tespiti kararına yönelik olarak idare tarafından resen dikkate alınabileceğinden bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına" karar verilmiştir.

Karar ilan tarihinden itibaren 15 gün + 7 gün olmak üzere toplam 22 gün süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvuru hakları olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur.