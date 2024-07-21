T.C. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/1248 Esas

KONU : TebK. M.28 ilanen tebligat

DAVALI : CEMKA İNŞAAT MATBAACILIK REKLAM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı , SERHAT DENİZ ileDavalı , CEMKA İNŞAAT MATBAACILIK REKLAM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün TebK. m. 28 vd.; TebY. m. 48 vd. Maddesi uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi uyarınca iş bu ilantarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağından, 7 günlük sürenin bitiminden itibaren yasal 2 hafta içinde cevap verilebileceği(HMK md.122) hususları ve belirtilen sürede cevapvermediğiniz taktirde, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıalarıntamamını inkar etmiş sayılacağınız ( HMK mad.128) ihtar olunur.

Durusma Günü: 01/10/2024 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064865