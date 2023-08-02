T.C. BAKIRKÖY 30. İŞ MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/181 Esas
Davalı : 1- SGK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA
Davalı : 2- BEDİR ÖZDEMİR
Davacı : 3- KAZIM KESKİN
Davacı KAZIM KESKİN aleyhine mahkememizde açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiş olmakla;
Mahkememizce kaldırma sonrası yapılan tensip zaptı ile yeni duruşma günü 25.10.2023 günü saat 11.10'da yapılmasına karar verilmiş olmakla; duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Duruşma günü : 25.10.2023
Duruşma Saati: 11.10
Duruşma Yeri : Bakırköy 30. İş Mahkemesi
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
İLGİLİ KİŞİ : ZELİHA ÖZDEMİR - 18884787832 ŞANLIURFA ili, HİLVAN ilçesi, GÜLUŞAĞI mah/köy, 46 Cilt, 48 Aile sıra no, 4 sırada
nüfusa kayıtlı, BEDİR ve SULTAN oğlu/kızı, 01/01/1947 dogumlu,
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|BASIN NO: ILN01870137