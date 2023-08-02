T.C. BAKIRKÖY 30. İŞ MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 02 Ağustos 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/181 Esas

Davalı : 1- SGK KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA

Davalı : 2- BEDİR ÖZDEMİR

Davacı : 3- KAZIM KESKİN

Davacı KAZIM KESKİN aleyhine mahkememizde açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiş olmakla;

Mahkememizce kaldırma sonrası yapılan tensip zaptı ile yeni duruşma günü 25.10.2023 günü saat 11.10'da yapılmasına karar verilmiş olmakla; duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Duruşma günü : 25.10.2023

Duruşma Saati: 11.10

Duruşma Yeri : Bakırköy 30. İş Mahkemesi

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ZELİHA ÖZDEMİR - 18884787832 ŞANLIURFA ili, HİLVAN ilçesi, GÜLUŞAĞI mah/köy, 46 Cilt, 48 Aile sıra no, 4 sırada

nüfusa kayıtlı, BEDİR ve SULTAN oğlu/kızı, 01/01/1947 dogumlu,