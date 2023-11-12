T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N

Yayın Tarihi: 12 Kasım 2023 / 00:01



DOSYA NO : 2021/1084 Esas

KARAR NO : 2021/992

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/12/2021 tarihli ilamı ile;5607 Sayılı Kanunun 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince 10 Ay Tecilli Hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılan Maksatbek ve Zamira oğlu, 09/12/1987 doğumlu ELBRUS SATYBALDIEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.11.2023