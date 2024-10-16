T.C. Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. BAKIRKÖY 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO : 2023/200 Esas
KARAR NO : 2023/530
Mahkememizin 11/10/2023 günlü ilamı ile sanıkların beraatlerine / mahkumiyetlerine karar verilmiştir. Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi 99555343632 T.C. Kimlik Nolu katılan SAFIA OMAR ALI'ya tebliğ edilememiştir.
1- Hükmün RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02104409