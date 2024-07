T.C Bakırköy 4. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/408

KARAR NO : 2024/497

DAVALI :WISAM SHAHIN - 993*****002 Yabancı kimlik nolu, Abbas ve Rasmie oğlu, 16/02/1970 doğumlu - Haznedar Mah. Seyran Sk No 1 D 14 Güngören/ İSTANBUL

Davacı YASEMİN YILDIZ SHAHIN ileDavalı WISAM SHAHIN arasında görülmekte olan Evlenmenin İptali-Boşanma davasının yapılan 16/07/2024 tarihli yargılaması sonunda;

1-Davacının nispi butlan sebebine dayalı evliliğin iptali talebinin reddine,

2-Davacının boşanma davasının kabulü ile;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mevlana kapı mah. Cilt no; 50, hane no: 4042 , bsn 1'de nüfusa kayıtlı 14544086260 TC kimlik nolu, Hasan ve Suhir kızı, 14/09/1980 doğumlu, davacı YASEMİN YILDIZ SHAHIN ileSuriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu davalıWISAM SHAHIN 'in TMK 166/1-2 madde gereğince boşanmalarına,

Davacı manevi tazminat talebinden feragat ettiğinden talebin feragat sebebi ile reddine,

Eksik alınan 247,7 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT'ye göre hesaplanan 17.900 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacının bu dava için yapmış olduğu B+P harcı toplamı 359,8 TL ile 12 tebligat ücreti 667 TL ile 3 ilan ücreti 31.428 TL olmak üzere toplam 32.454,8 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Fazla alınan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

Adresi tespit edilemeyen davalı WISAM SHAHIN'e kararın iş bu ilantarihinden itibaren 7 günsonratebliğ yapılmış sayılacağı ve bundan sonra 2 hafta içinde karar istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği WISAM SHAHIN'e ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024

