T.C. BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/293 Esas

DAVALI : VOLKAN YEDİGÜLLER - 494*****050 TC kimlik nolu, Metin ve Melahat oğlu, 21/01/1980 dogumlu

Davacı GÜLÜMSER YEDİGÜLLER ile Davalı VOLKAN YEDİGÜLLER arasında görülmekte olan Boşanma davasının yargılamasında;

Davalı hakkında yapılan tüm adres araştırmalarının neticesiz kalması nedeni ile dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Bakırköy Nöb. Aile Mahkemesi'ne verdiği 09/05/2023 havale tarihli dava dilekçesi ile; davalı ile 21 yıllık evli olduklarını, bu evlilikten 2 müşterek çocukları bulunduğunu, davalının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, sorumsuz olduğunu, kendisine ve çocuklara ilgi alaka göstermediğini, maddi ve manevi olarak eve ve çocuklara bakmadığını, ev ve çocukları kendisinin geçindirmeye çalıştığını, tartışmalarında kendisine karşı son derece ağır hakaret küfür ve iftiralarda bulunduğunu, "seni öldüreceğim" diyerek ölümle tehdit ettiğini,evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, evliliğin fiilen bittiğini, karı-koca olarak yaşamalarının mümkün olmadığını, bu nedenlerle boşanmalarına ve müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194.md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davacı sayısından 1 fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi,başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur. 05/10/2023