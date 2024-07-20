T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO : 2021/709 Esas

DAVACI : QNB FİNANSBANK A. Ş.

DAVALI : ÖZGÜN YILMAZER - HacıahmetMah. Ebûrıza Dergahı Sk. No:22 İç Kapı No:1Beyoğlu/ İSTANBUL

Mahkememiz iş bu dava dosyasının 24/01/2024 tarihli duruşmasının (1) no'lu ara kararı ile; Bilirkişi raporunun ve ek raporunun davalı ÖZGÜN YILMAZER 'e ilanen tebligat kararı verilmiş olup;

Bilirkişi tarafından düzenlenen 10/01/2023 tarihli raporun Özgün Yılmazer'e ilişkin bölümü ile; "Davalı kefil -Özgün YILMAZER'in sorumluluğu yönündendavalı kefilin azami sorumlu olabileceği borç tutarı dava tarihi itibariyle kefalet limiti 200.000,00 TL ile sınırlı olarak belirlenmişolmasının TBK'nun 589 m. uygun olabileceğinin söylenebileceği" ,Tarafların rapora karşı itirazlarına karşın tekrar alınan 04/07/2023 tarihli ek raporun Özgün Yılmazer'e ilişkin bölümü ile; kök rapor revize edilmiş; anılan sözleşme kapsamında kullandırılan ticari nitelikli kredilerin öngörülen süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle davacı bankanın davalılar hakkında takip ve dava hakkının bulunduğu kanaat edildiği; gösterilen kefalet limitleri toplamının 200.000,00 TL olduğu, temerrüt tarihi itibariyle hesaplanan asıl borç toplamının 200.000,00 TL olduğu, dolayısıyla hesaplanan asıl borcun kefalet limitiyle aynı seviyede olması nedeniyle, davalı kefilin kendi temerrüdü ve bunun hukuki sonuçlarından dolayı kefalet limitiyle sınırlı olarak borçtan müteselsilen sorumlu olduklarının düşünülebileceği; davalı kefil Özgün Yılmazer'in sorumluluğu yönünden dava tarihi itibariyle kefalet limiti 200.000,00TL ile sınırlı olarak belirlenmiş olmasının söylenebileceği görüş ve kanaatine varılmakla;

Bilirkişi raporuna ve ek rapora karşı; HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ile iş bu dava dosyasının bir sonraki duruşmasının 13/11/2024 günü saat 11:50'ye bırakılmakla;" Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur."

İş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebligatın yapılmış sayılacağı HMK 127,128 ve Tebligat Kanunu 30,31 maddesi gereğince ilan olunur.12/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064142