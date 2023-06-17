T.C. BAKIRKÖY 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Haziran 2023 / 00:01

Esas No : 2018/68

Karar No: 2023/176

İLAN

Dolandırıcılık suçundan Levent oğlu, Haney'den olma, 05/06/1978 Elbistan doğumlu, Seyit AKGÜL hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan 28/02/2023 gün, 2018/68Esas ve 2023/176 Karar sayılı ilamı ile sanığın atılı suçtan 1 YIL 6 AY HAPİS ve 6.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurtiçi veya yurtdışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde belirlenen yasa yoluna başvurulmadığı takdirde istinaf başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.02/06/2023