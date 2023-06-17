T.C. BAKIRKÖY 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Haziran 2023 / 00:01

Esas No : 2022/112

Karar No: 2023/123

İLAN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Hasan oğlu, Ayşe'den olma, 22/03/2000 Bakırköy doğumlu, Mücahit Mustafa YILMAZ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan 16/02/2023 gün, 2022/112Esas ve 2023/123 Karar sayılı ilamı ile sanığın atılı suçtan NETİCETEN 1 YIL 8 AY 25 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezanın TCK.nın 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE, sanığın 2 YIL SÜREYLE denetime tabi tutulmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurtiçi veya yurtdışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde belirlenen yasa yoluna başvurulmadığı takdirde istinaf başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.15/06/2023