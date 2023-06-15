T.C. BAKIRKÖY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : E.40266186-2022/213-Ceza Dava Dosyası 12.06.2023

Konu : İlanen Tebliğ

İLAN

Ahmet ve Firdevs oğlu 09/12/1988 Eskişehir doğumlu, Eskişehir, Tepebaşı, Yakakayı nüfusuna kayıtlı, 15590085474 T.C. Kimlik nolu sanık Enes DERELİ hakkında,

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 04/04/2023 tarih ve 2022/213 Esas, 2023/235 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile, sanık Enes DERELİ'nin Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f.son, 62, 52/2, 58/1-2-6, 53 maddeleri gereğince neticeten 3 YIL 4 AY HAPİS ve 24.000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı sanık Enes DERELİ'ye tebliğ edilememiş olup;7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ve genel bir İnternet haber sitesinde ilanen tebliği, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılması, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.