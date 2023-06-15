T.C. BAKIRKÖY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : E.40266186-2022/39-Ceza Dava Dosyası 12.06.2023

Konu : İlanen Tebliğ

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Serdar ve Serap oğlu 15/03/1999 Denizli doğumlu, Afyonkarahisar, Bolvadin, Ortakarabağ nüfusuna kayıtlı, 10192523676 T.C. Kimlik nolu sanık Furkan ALTUNTAŞ hakkında,

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 28/03/2023 tarih ve 2022/39 Esas, 2023/222 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile, sanık Furkan ALTUNTAŞ'ın Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f-son, 168/2, 62, 52/2, 53 maddeleri gereğince neticeten 1 YIL 8 AY HAPİS ve 820 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına CMK.'nun 231/5 maddesi uyarınca hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı sanık Furkan ALTUNTAŞ'a tebliğ edilememiş olup;7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ve genel bir İnternet haber sitesinde ilanen tebliği, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılması, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.