T.C. BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 / 00:01

Sayı :2023/124 Esas 08.11.2023

İLAN METNİ

Davacı , ŞEHRİ YURTTAKAL iledavalı NURİ ÇİFTCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Nafakanın Artırımı talebiyle açılan davanın, dilekçe ve dava gününün davalıya bütün çabalara rağmen tebliğ edilememiş olması sebebiyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş bulunmakla,

Davacı vekilinin dava dilekçesinde, müvekkili lehine hükmedilen 600TL yoksulluk nafakasının, 2000TL tutarına arttırılması ve her yıl TÜİK in yayınladığı ÜFE oranında arttırımına karar verilmesinitalep ettiği, Davalı NURİ ÇİFTCİ'nin , 21.02.2024 günü saat 09.40'da mahkememiz salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunması, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde, davaya cevap verebileceği,davaya cevap vermediği takdirde, iddiaları inkar etmiş sayılacağı, HMK.nun 318 .Maddesi gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte, tüm delillerini açıkçave hangi vakıanın delili olduğu da belirterek bildirmesi, elinde bulunan delillerinidilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermesinin zorunlu olduğu, duruşmada hazır bulunmadığı veya bir vekil tarafından temsil edilmediği taktirde yargılamaya yokluğunda devam edilip hüküm verileceği, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ilanen tebliğolunur.