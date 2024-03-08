T.C. BAKIRKÖY 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01

Esas No:2021/51 05/03/2024

Karar No:2022/557

İLAN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Hassan ve Eshrat kızı , 15/12/1982 ABADEH doğumlu, sanık ELHAM HEIDARYNAGHDALI hakkında Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, 27/10/2022 tarih, 2021/51 Esas,2022/557 Karar sayılı ilam ile; 5237 sayılı TCK 'nın 142/2.h maddesi uyarınca 1 YIL 15 GÜNhapis cezası belirlenerek HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA sanığın yokluğunda hükmedilmiş, sanığın bilinen adreslerine tebligat çıkarılmış ancak ulaşılamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİ gerekmiş olup;

İş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.