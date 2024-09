T.C. Bakırköy 52. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Dosya No : 2023/456 Esas

Karar No : 2024/54 Karar

Mağdur Sanık KAWA AZIZ AHMED AHMED hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin 01/02/2024 tarih 2023/456 Esas 2024/54 Karar sayılı kararı ile X ve Khuncha Tofıg oğlu, 1973 IRAK doğumlu, mağdur sanık KAWA AZIZ AHMED AHMED hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 86/3-e , 29, 62, 52/1, 52/2.maddeleri gereğince 4.480,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, şartları oluşmakla Türk Ceza Kanunu'nun 231/5.maddesi gereğince mağdur sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmiştir.

Mahkememizce gıyapta verilen kararın mağdur sanık KAWA AZIZ AHMED AHMED'in bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra mağdur sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren mağdur sanığın CMK.'nun 272/2 ve 273. Maddeleri gereğince 7 gün içinde karara karşı Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İtiraz kanun yoluna başvurma hakkı mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.19.09.2023

