T.C. BAKIRKÖY 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 09 Eylül 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2021/872 Esas

KARAR NO : 2021/295

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/04/2021 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 1 yıl 3 ay Tecilli Hapis ve 1500 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Muhsın ve Marzi oğlu, 17/10/1987 doğumlu, MOHAMMED MOHSIN AGHA tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.09.2023