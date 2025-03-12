T.C. Bakırköy 53. İş Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 12 Mart 2025 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 53. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/131 Esas

DAVALI : ABDUL REHMAN Ulus Mah. Tepecik No:25 Daire:2 Büyükçekmece/İstanbul

Davacı tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü 27/03/2025 günü saat 11:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.