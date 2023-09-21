T.C.BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Eylül 2023 / 00:01

Sayı : E.51697569-2022/174-Ceza Dava Dosyası 15.09.2023

"Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan sanıklar Murat Zafer ve Hayriye kızı 25/07/1994 Altındağ doğumlu, Diyarbakır Sur Doğanlı nüfusuna kayıtlı Buse YILMAZ ve Hüseyin ve Zekiye oğlu 21/07/1979 Diyarbakır doğumlu, Diyarbakır Sur Doğanlı nüfusuna kayıtlı Turan YILMAZ haklarında, mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 05/06/2023 tarih 2022/174 esas 2023/289 karar sayılı kararı ile, sanıkların"Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundanTCK'nun 158/1-f-son maddesi gereğince neticeten ayrı ayrı 4 yıl hapis ve 1.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, mahkememiz kararı sanıklar Buse YILMAZ ve Turan YILMAZ'a tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafa kabil olmak üzere ilan masrafının sanıklardantahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.