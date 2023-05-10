T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2023 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/921 Esas

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Sümbül Efendi Mah/Köyü, Cilt:3, Hane:42, Bsn: 10' da nüfusa kayıtlı Mustafa ve Ayşe evladı 01/07/1905 doğumlu, 40759525782 T.C. Kimlik numaralı Ferhunde İLTER 'in 1. 2. ve 3. zümre mirasçıları tespit edilemediğinden ve hazine yönünden değerlendirme yapılacağından Ferhunde İLTER'in mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 6.Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/921 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği hususu 2. KEZ ilanen duyurulur.11/10/2022