T.C.BAKIRKÖY 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : :2021/682 Esas

DAVALI : MOHAMED BOUAOUAJA

Dosyadaki mevcut adresi: İncirli Cd. Limoçiçeği Sk. No: 3 Aydıner Apt. A Blok K:3 D:8Bakırköy

İstanbul

GEREKÇELİ KARAR VE İSTİNAF DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ

Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

HÜKÜM (GEREKÇESİ YUKARIDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE):

1-Davanın KABULÜNE, küçükçekmece 107 ada, 3 parselde, H blok, 123 nolu bağımsız bölümün davalı KARMEN YAPI A.Ş. Adına olan tapusunun iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, (takyidatlardan arındırılmış olarak)

2-Diğer davalılar hakkında dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, Yargılama giderlerinden sorumlu tutulmamalarına,

3-Harçlar yasası gereğince hesaplanan 99.049,50-TL harcın davalı Karmen Yapı A.Ş.'den Alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacının yapmış olduğu 1.837,30-TL yargılama gideri ve 571,90-TL keşif ücreti olmak üzere toplam 2.409,20-TL'nin davalı Karmen Yapı A.Ş.'den alınarak davacıya verilmesine,

5-Gider avansından kalan bakiyenin kararın kesinleşmesiyle yatırana iadesine,

6-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden dava tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre hesaplanan 164.000,00-TL vekalet ücretinin davalı Karmen Yapı A.Ş.'den alınarak davacıya verilmesine, şeklinde kurulan hüküm ile davacı vekilinin davayı istinaf ettiği hususuilanen tebliğ olunur.19/07/2023