T.C.BAKIRKÖY 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.48413851-2022/750-Ceza Dava Dosyası 04.10.2023

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Mehmet AYILMAZDIR hakkında mahkememizin 13.06.2023 gün 2022/750 Es. 2023/326 Kr sayılı hükmünde 5237 s.y. TCK 158/1-f-son, 168/2, 62/1, 52/2, 53/1-2-3, 231/5, 231/8, 231/11 maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve gerekçeli kararın; Casim ve Zelihaoğlu, 15/03/1990 Kars doğumlu, Kars, Merkez, Verimlimah/köy nüfusunda kayıtlı. Safa Mah. Cami Sokak No: 2 İç Kapı No. 1 Sancaktepe/ İstanbul adresinde oturur ,TC Kimlik No: 11144595550 lu sanık Mehmet AYILMAZDIR' a, tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebliğat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye' de yayınlanan ulusal bir gazetede ve internet haber sitesindeilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihindenitibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye veya en yakın ağır ceza mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.