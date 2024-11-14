T.C. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/372 Esas

KARAR NO : 2024/430

Mahkememize ait Yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 23/09/2024 tarihli sanık Mustafa GULAYLATİ yönünden tefrikine, SSÇ Ahmet MUHAMMED' in TCK.'nun 149/1-a-b-c-d-h madde ve fıkraları gereğince 5 KEZ 6 Yıl 11 Ay 10 Gün Hapis Cezası İle cezalandırılmasına, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli kararaait dava dosyasında; Müştekiler; Ruba ve Mıri oğlu, 1998 İdlip doğumlu MALİK MORİYET, Yusuf ve Radiyye oğlu, 1993 Soran doğumlu, MUHAMMED EL AHMED, Nacer ve Louıza oğlu, 1973 doğumlu ABDULHAKİM SİMİLI ve Muhammed ve Make oğlu, 1973 İdlip doğumlu FAOUZİ KEFİ, Mustafa ve Zilal Oğlu, 10/01/1996 İdlip Doğumlu Hasan ŞABAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ Ahmet Muhammed müdafi Av. Mesut HAKALMAZ' ın 28/09/2024 tarihli istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.