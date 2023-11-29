T.C. BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 / 00:01

Sayı :2020/642 Esas 24/11/2023

İLANEN TEBLİĞ

Bakırköy 9. AileMahkemesi,

Davalı JEHAD ALABD, Suriye Uyruklu, Mohamad ve Subhıe oğlu, 13/06/1973 dogumlu, , 99266991382 yabancı kimlik numaralı, Fatih Mah. 1796. Sok. No.10/A Bağcılar/İSTANBUL adresinde iken ikametgahı meçhul.

Mahkememizin13/12/2022 tarih, 2020/642 Esas, 2022/792 Karar sayılı ilamıyla;

1-Davanın kabulü ile,

Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu, Ahmed ve Emira kızı, 05/02/1976 doğumlu, 9910094278 yabancı kimlik numaralı ZEYNEP AŞELİM ile Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu, Mohamad ve Subhie oğlu, 13/06/1973 doğumlu, 99266991382 yabancı kimlik numaralı JEHAD ALABD'ın TMK 166/1 madde gereği evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu 18/02/2015 doğumlu, 99389054490 yabancı kimlik numaralı İHDİNA EL ABD ve 21/05/2008 doğumlu, 99950007436 yabancı kimlik numaralı ESLEM ELABİD'in velayetlerinin davacı anneye verilmesine,

3-Velayetleri davacı anneye verilen müşterek çocuklar ile davalı baba arasında her ayın 2. ve 4. haftası Cumartesi saat 09.00'dan Pazar günü saat 17.00'ye kadar dini bayramların 2. günü saat 09.00-3. Günü akşam saat 17.00 arası, sömestr tatilinin ilk haftası pazar günü saat: 09.00'dan takip eden Cumartesi saat 17.00'a kadar, babalargününde sabah 09.00 dan akşam 17.00, her yıl1 Temmuz saat 09.00'dan 15 Temmuz saat 17.00 ye kadar şahsi ilişki kurulmasına,süre sonunda çocukların davacı anneye iadesine,

4-Hüküm altına alınan kişisel ilişkiye uyulmaması, zorluk çıkarılması halinde velayetin değiştirilmesine karar verilebileceği hususunun velayet sahibi davacıya ihtarına, kişisel ilişki sonucunda çocuğun velayet sahibi davacıya tesliminde zorluk çıkartılması halinde kişisel ilişkinin sınırlandırılabileceği ya da kaldırılabileceği hususunun davalıya ihtarına,( ihtar edildi)

5-Müşterek çocuk adına kayıtlı gayri menkul kaydı ve banka mevduat hesabı bulunmadığında velayet takip dosyası açılmasına mahal olmadığına ileride kazanılması halinde TMK 353 maddesi uyarınca 15 gün içinde beyanda bulunması yönünden davacıya ihtarat yapılmasına ( ihtar edildi) ve velayet takip dosyası açılmasına,

6-Davacı taraf nafaka tazminat taleplerinden vazgeçtiğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7-Alınması gereken 80,70 TL başvuru harcı, 80,70 TL ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

7-Davacının adli yardım talebinin kabulü ile suçüstü ödeneğinden karşılanan 3 tebligat, 8 e-tebligat gideri 245 TL, ilan giderleri toplamı 5.249,50 TL olmak üzere toplam 5.494,50 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

9-Davacı vekilinin vekalet ücreti talebi olmadığından, vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

10-Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar tebliğinden ve kesinleşme işleminden sonra talep halinde taraflara iadesine, dair karar verilmiştir. Kararın adresi meçhul olan davalı JEHAD ALABD'a ilanından itibaren 7gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, karar tebliğini ihtiva eden tebligatyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.