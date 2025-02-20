T.C. Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nden
T.C. BAKIRKÖY 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO : 2024/365
KARAR NO : 2024/630
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 14/11/2024 tarihli, 2024/365 Esas, 2024/630 Karar sayılı gerekçeli kararı ile hakkında eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 204/1.maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen 98572114546 Yabancı Kimlik numaralı, Awad ve Fatima oğlu,10/09/2004 Suriye doğumlu, ANAS AL ABDULLAH'a 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR
#ilangovtr BASIN NO: ILN02175381