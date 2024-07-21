T.C. Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/220

DAVALI : KAHRAMAN KAVAL

Davacı SALİH KAYA ile davalı KAHRAMAN KAVAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit davası nedeniyle;

Davalı Kahraman Kaval'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Duruşma gününün 14/11/2024 günü saat 11:35'de yapılacağı HMK.139. Md.si uyarınca "Belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız taktirde tarafların hiçbirinin katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda davanın HMK.150/1.md.uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettirdiği taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmayasadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,iş bu ilanın tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde O DELİLE DAYANMAKTAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAKLARINA karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 09/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064797