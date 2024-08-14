T.C. Bakırköy Banka Alacakları İcra Dairesi
Yayın Tarihi:
T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/5218 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5218 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 08/08/2024
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.300.000,00
|1
|Taşıt
|06CDG262 Plakalı , 2020 Model , SKODA Marka , SUPERB PRESTİGE 1.6 TDİ SCR 12 Tipli , DCZ016739 Motor No'lu , TMBAG6NP9M7015652 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Gri
BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;
Araç ait ANAHTAR var RUHSAT YOK. Araç ÇALIŞTIRILDI. Detaylı bir TEKNİK inceleme için ARACIN hiçbir parçası (MOTOR KAPAĞI, ÜST KAPAK v.s) benzeri parçalar sökülememiş ve incelenememiştir. Aracın genel durumu dikkate alındığında, oto parktaki konumu, yerleştirme durumu fiziki şartların yetersizliği v.s nedeniyle Normal Kullanım Şartlarında Oluşan Görselliğini ve Teknik İşleyişini Etkileyecek Aşınma ve Yıpranmalar DETAYLI bir şekilde incelenip tespit edilememiştir.
MEKANİK KONTROL:
Araç sorunsuz ÇALIŞTIRILDI, motor kaputu açıldı, motor görüntülendi, Elekto -mekanik kontroller yapılamadı, eksikler tespit edilemedi.
GENEL GÖRÜNÜM:
Araç tescil plakaları üzerinde, görselde sağ ön çamurlukta küçük bir VURUK görülmekte, boyasında tamamen güneş solgunluğu görüldü, yer yer küçük çizikler var, jantlar iyi, lastikler % 20 durumda. Göstergeler ve iç döşemeler TEMİZ durumda.
Yukarıda yazılı hususlarda daha sonra tespit edilecek eksikliklerden müdürlüğümüz sorumlu olmayıp ihaleye giren tüm alıcılar bu durumu kabul etmiş sayılır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:42
(İİK m.114/4)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02075771