T.C. Bakırköy Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 22 Aralık 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/264 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/264 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 2984 Ada, 21 Parselde Kayıtlı, 20/142 Arsa Paylı, 142,14 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Depolu Dükkan Nitelikli, Bodrum Kat, 6 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 27.09.2024 tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 2984 ada 21 parsel sayılı tapu kaydında 0,00m2, TKGM online sitesinde 142,14m2 miktarlı kat irtifaklı "Arsa" vasıflı taşınmazda 20/142 arsa paylı bordum kat (6) bağımsız bölüm numaralı depolu dükkanın tamamı niteliğindedir. Mahallinde Demirkapı Mahallesi, 1674. Sokak, No:21A adresinde konumludur. 2Bodrum kat+ zemin kat+ 3Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, bina girişi zemin katta bulunann, 6 bağımsız bölümlü, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı bulunan ana binanın 6 numaralı depolu dükkan; tapu müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesinde ve mahallinde bina girişine göre 1.bodrum ve 2.bodrum katta konumlu, 1.bodrum katı dükkan alanı ve wc, 2.bodrum katta dükkana ait depo hacimlerinden ibaret, projesine göreher katı net 66,00m2 net, 75,00m2 brüt, toplamda brüt 150,00m2, mahallinde her katı net 75,00m2, brüt 86,00m2, toplamda brüt 172,00m2, yerler seramik, duvarlar saten boya, ıslak hacimler seramik kaplı, mutfakta sabit mermerit tezgah ile MDF mutfak dolapları, cam vitrinli ve cam kapılı, kepenkli dükkandır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidi" denilmektedir.

İMAR DURUMU: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/08/2024 tarih, 4074573 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 15.09.2008 tarihli Bağcılar Uygulama İmar Planında 1/1000 ölçekli planda, Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı: 11/02/2014 Tarih 3195 Yevmiye

Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. 12/09/2013 Tarih 19545 Yevmiye

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydı gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 14:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 14:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.