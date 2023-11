T.C.BAKIRKÖY16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/127 Esas

KARAR NO : 2023/242

Davacı : 1- NALAN GÜLYURDU

2- YAVUZALP GÜLYURDU

3- YİĞİT CAN GÜLYURDU

Davalı : 1- HASAN HAYRETTİN SÖZÜMERT

2- NEZAHAT SÖZÜMERT

(İlanen tebligat yapılmıştır)

Davalılar belirtilen adreslerinde bulunmadığından ve yapılan araştırmalar sonucunda adresi temin edilmediğinden ve gerekçeli dava dilekçesininilanen tebliğ edildiği, mahkememizce verilen 07/07/2023 tarih ve 2022/127 E. 2023/242 K. Sayılı karar ile;"Mahkememizce yapılan yargılama neticesinde; ikame olunan davanın, vasiyetnamenin tenfizi ve tapu iptali tescil istemlerine ilişkin olduğu, dava konusu taşınmazların muris Gülperi Sözümert'e ait olup muris tarafından Bakırköy 40. Noterliği'nin 10/08/2012 tarih ve 17801 yevmiye sayılı vasiyetname ile, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi'nde kain 2081 Ada, 10 Parsel, Zemin Kat, Bağımsız Bölüm No:1 sayılı, 60/240 Arsa paylı taşınmazın davacılar Yiğit Can Gülyurdu ve Yavuzalp Gülyurdu'na; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, İncirli Mevkinde kain 827 Ada, 383 Parsel sayılı taşınmazın davacı Nalan Gülyurdu'na vasiyet ettiği, vasiyetnamenin açılıp okunmasına ilişkin kararın 15/02/2022 tarihinde istinaf edilmeksizin kesinleştiği, davalıların cevap dilekçesi sunmadıkları ve açılan vasiyetnamenin iptali davasına da rastlanmadığı anlaşıldığından, davanın kabulüne karar verilmiş, aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıdaki açıklanan nedenlerle;

Davanın KABULÜ ile;

1-Bakırköy 40. Noterliğinin 10/08/2012 tarih ve 17801 yevmiye nolu muris Gülperi Sözümert'e ait vasiyetnamenin davacılar yönünden bu şekilde TENFİZİNE,

2-İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesinde kain 2081 ada 10 parsel, Zemin Kat, bağımsız bölüm no:1 sayılı, 60/240 arsa paylı taşınmazın muris Gülperi Sözümert adına kayıtlı gözüken tapu kaydının İPTALİ ile, davacılar Yiğit Can Gülyurdu ve Yavuzalp Gülyurdu adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3-İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah., İncirli Mevkinde kain 827 ada 383 parsel sayılı taşınmazın muris Gülperi Sözümert adına kayıtlı gözüken tapu kaydının İPTALİ ile, davacı Nalan Gülyurdu adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

4-Kısa kararın bir nüshasının Bakırköy ve Zeytinburnu Tapu Müdürlüklerine gönderilmesine,

Alınması gereken 802.642,50-TL karar harcından, peşin ve sonradan yatırılan ‬192.660,32‬-TL'nin mahsubuna, eksik 609.982,18‬-TL harcın davacılardan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Davalılar dava açılmasına sebebiyet vermediğinden davacılar lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yerolmadığına,

Yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

Taraflarca yatırılan ve varsa artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve istek halinde taraflara iadesine,

Dair; davacılar vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde ilgili Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yapılacak istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.07/07/2023" karar verilmiş olup,işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.02/11/2023