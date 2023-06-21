T.C.BAKIRKÖY6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2023 / 00:01

Sayı : 2023/946 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Mardin ili, Savur İlçesi, Pınardere Mah/Köyü, C:34 H:79, Bsn:55' da nüfusa kayıtlı Suleyman ve Fatımı evladı 01/01/1962 doğumlu 30845196972 T.C. Kimlik numaralı Ahmet Yavuz 'un 2005 yılında İstanbul'a gitmek için evden ayrıldığı, bu tarihten itibarenkendisinden haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen Ahmet Yavuz hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 6.Sulh Hukuk Mahkemesi2023/946 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 1. Kez ilanen duyurulur.