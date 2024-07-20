T.C.BAKIRKÖYBANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

780.000,00

1

Taşıt

34BJP091 Plakalı, 2010 Model, MAZDA Marka , TB1 Tipli, CA10279498 Motor No'lu, JMZTB89A800103823

Bilirkişi raporuna göre;

Araca ait ANAHTAR ve RUHSAT yok, araç ÇALIŞTIRILAMADI, motor aksamı görüntülendi,Detaylı bir TEKNİK inceleme için ARACIN hiçbir parçası (MOTOR KAPAĞI, ÜST KAPAK v.s) benzeri parçalar sökülememiş ve incelenememiştir. Aracın genel durumu dikkate alındığında, oto parktaki konumu, yerleştirme durumufiziki şartların yetersizliği v.s nedeniyle Normal Kullanım Şartlarında OluşanGörselliğini ve Teknik İşleyişini Etkileyecek Aşınma ve Yıpranmalar DETAYLI bir şekilde incelenip tespit edilememiştir.

MEKANİK-KAPORTA KONTROL:

Araca ait ANAHTAR ve Ruhsat yok, araç kapıları açık, araç ÇALIŞTIRILAMADI. Motor aksamı görüntülendi, Motordan her hangi bir parçanın SÖKÜLMEDİĞİ görüldü. Araç Elektro-motor aksamındaki eksikler tespit edilemedi.

GENEL GÖRÜNÜM:

Araç oto parktaki görselinde VURUK/HASAR görülmemekte, araç geneli boyada güneş solgunluğu ve yer yer küçük ÇİZİKLER var, jantlar iyi, lastikler % 30 kullanılır durumda. Motor aksamı TEMİZ, göstergeler paneli ve iç döşemeler temiz, araç emsallerine göre İYİ durumda.