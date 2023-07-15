T.C. BALAASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2023 / 00:01



Sayı : 2023/124 Esas

İdarece, 11.11.2020 gün ve 2020/229 sayılı kamu yararı kararına istinaden Ankara İli, Bala İlçesi, Yeniyapançarsak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 116 ada 63 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşılmış olmakla, iş bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarının kanıtladığı takdirde davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tespit ve tesciline karar verileceği İLAN OLUNUR.