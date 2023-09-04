T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2023 / 00:01



Sayı :2019/767 Esas 23/08/2023

Konu : İ L A N

İ L A N

BALIKESİR 2.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

(2019/767 Esas. - 2023/371 Karar)

Davacı FATEMEH MOHAMMAD POOR ile davalı EBRAHIM MOHAMMADPOUR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda verilen kararın davalıya ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; Davacının boşanma davasının KISMEN KABULÜ ile; İran uyruklu, 28/10/1982 d.lu Noorollah ve Ummuhanı kızı davacı FATEMEH MOHAMMAD POOR ile davalı İran uyruklu Mohammad oğlu, davalı EBRAHIM MOHAMMAD POUR'un TMK 166/1.maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Tarafların evlilikleri sırasında dünyaya gelen müşterek çocuk 2009 d.lu Taha'nın velayetinin davacı anneye verilmesine, müşterek çocuk ile baba arasındaki şahsi ilişkinin; Her ayın ilk haftası ve üçüncü haftası Cumartesi günü saat 09.00'dan Pazar günü saat 17.00'ye kadar, Dini Bayramların 2. Günü saat 09.00-17.00 arasında, Okulların yarı yıl tatilinin ilk haftası Pazartesi günü saat 09.00'dan Pazar günü saat 17.00'ye kadar, Her sene 01 Temmuz günü saat 09.00'dan 15 Temmuz günü saat 17.00 ile01 Ağustos günü saat 09.00'dan 15 Ağustos günü saat 17.00'ye kadar, babalar Gününde saat 09.00-17.00 arasında, müşterek çocuğun davacıannenin adresinden teslim alınarak görüşme sonunda yine davacı annenin adresine teslim edilecek şekilde tesisine,

İştirak ve yoksulluk nafakası talebinin feragat nedeni ile reddine,

Karar kesinleştiğinde velayeti kendisine verilen eşin yerleşim yeri Aile Mahkemesi’ne çocuk mallarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınması için durumun bildirilmesine,

Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli eksik125,50 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Davacı tarafından yapılan 54,40 TL başvuru harcı, 54,40 TL peşin harç, 3.947,50 TL posta, tebligat masrafı olmak üzere toplam4.056,30 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

İşbu ilanın yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı EBRAHIM MOHAMMADPOUR' a tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.