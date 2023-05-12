T.C. BALIKESİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/248 Esas

DAVALI : TJENA FREDERIC COLIN

Davacı GÖNÜL FREDERIC COLIN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde mernis adresiniz olmadığı, kolluk ve konsolosluk aracılığı adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Kamerun Cumhuriyeti uyruklu, Tjomb Jeremie ve Ngo Malagal Marıe Claıre oğlu, 27/11/1990 d.lu, davalı TJENA FREDERIC COLIN aleyhine evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açılan boşanma talepli dava dilekçesinin iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK'nun 129.maddesinde yazılı unsurları içerir dilekçe ile davaya ilk itirazlarınızı, cevaplarınızı ve varsa delillerinizi HMK 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar sureti ile mahkememize ibraz etmeniz ve 710,00TL delil avansını yatırmanız gerektiği hususu" Dava Dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.