T.C. BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLAN

Yayın Tarihi: 06 Temmuz 2023 / 00:01

DOSYA ESAS NUMARALARI : 2022/335-337-341-347-351-361

KAMULAŞTIRMAYIYAPAN İDARENİN ADI : BALIKESİR OSB, BALIKESİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davalı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaların ara kararları uyarınca;

Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada Balıkesir Osb, Balıkesir Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı'nın hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan Balıkesir Osb, Balıkesir Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi'nde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 09/06/2023

Dosya No Köy/Mah Parsel Cinsi Malik Baba Adı Tapu Alanı Kamulaştırılacak Alan Kamulaştırma Bedeli 2022/335 Kesirven 119 ada 203 parsel Tarla Erhan Demir Yusuf 3,706,42 m² 3.706,42m² 129.724,70 TL 2022/337 Kesirven 119 ada 228parsel Tarla Erhan Yılmaz Ağılönü Mehmet Necip 7.121,10 m² 7.121,10m² 249.238,50 TL 2022/341 Kesirven 168 ada 4 parsel Tarla Banu Altıkardeşler Mustafa 3.691,50m² 3.691,50m² 129.202,50 TL 2022/347 Kesirven 164 ada127 parsel Tarla Havva Çakır Kadir 666,54 m² 666,54m² 23.328,90 TL 2022/351 Kesirven 119 ada 591 parsel Tarla Abdülkadir Dinç İsmail 11.470,19 m² 11.470,19m² 406.821,65TL 2022/361 Kesirven 169 ada 58 parsel Tarla Uluova İnşaat ve Makine Sanayi Ltd. Şti. - 7.120,72m² 7.120,72m² 249.225,20TL 2022/361 Kesirven 169ada 59 parsel Tarla Uluova İnşaat ve Makine Sanayi Ltd. Şti. - 6.888,12m² 6.888,12m² 241.084,20TL